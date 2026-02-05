A primeira morte por dengue no Vale do Paraíba foi confirmada em Jacareí. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, a vítima é um homem de 63 anos, que tinha doenças graves. Ele morreu no dia 27 de janeiro. O óbito aparece como “em investigação” no painel da dengue do governo estadual.

A prefeitura informou que a infecção por dengue está entre os fatores que contribuíram para a morte, confirmada em exames analisados pelo Instituto Adolfo Lutz.