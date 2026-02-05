Após tentativa de fuga, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Caraguatatuba.



A ação ocorreu na tarde de terça-feira (4) e resultou na apreensão de uma garrafa contendo entorpecentes e na fuga de outros dois suspeitos.

