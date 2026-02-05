Após tentativa de fuga, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Caraguatatuba.
A ação ocorreu na tarde de terça-feira (4) e resultou na apreensão de uma garrafa contendo entorpecentes e na fuga de outros dois suspeitos.
Durante patrulhamento da Polícia Militar pelo bairro Perequê Mirim, em local já conhecido por essa prática criminosa, a equipe visualizou três homens que tentaram fugir quando perceberam a viatura. Um deles foi alcançado.
Foram encontrados dois pinos de cocaína e dinheiro em um de seus bolsos.
Nas proximidades do local foi localizada uma garrafa preenchida com mais pinos da droga.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial onde permaneceu à disposição da Justiça.