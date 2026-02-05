Três pessoas foram presas em operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Cruzeiro para combater o tráfico de drogas no Campo Luiz Pazzini, localizado na Vila Loyelo, em Cruzeiro.

Além das prisões, que ocorreram nessa quarta-feira (4), um quarto homem foi conduzido após ser flagrado adquirindo entorpecentes no local investigado.