Três pessoas foram presas em operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Cruzeiro para combater o tráfico de drogas no Campo Luiz Pazzini, localizado na Vila Loyelo, em Cruzeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além das prisões, que ocorreram nessa quarta-feira (4), um quarto homem foi conduzido após ser flagrado adquirindo entorpecentes no local investigado.
Segundo a Polícia Civil, a ação foi resultado de semanas de monitoramento estratégico realizado pelos investigadores, que utilizavam campanas e tecnologia aérea com drone para acompanhar a movimentação no ponto suspeito.
De acordo com os policiais, o local já vinha sendo alvo de denúncias e observações, principalmente pela proximidade com uma unidade escolar, situação que pode agravar a pena prevista na legislação de drogas brasileira.
Durante as investigações, os agentes constataram que os três suspeitos atuavam de forma organizada, revezando funções entre recebimento de valores e retirada das drogas escondidas no vestiário da quadra anexa ao campo. Os policiais relataram que foi possível visualizar diversas transações de venda de entorpecentes.
Com um dos suspeitos, foram encontrados R$ 289 em dinheiro, valor considerado compatível com comércio varejista de drogas. Durante vistoria no vestiário, os policiais apreenderam 405,40 g de maconha, 22 pinos de cocaína (17,50 g) e 4,10 g de maconha em outra porção, além de microtubos vazios, embalagens tipo sacolé, peneira, colher e lâmina de barbear utilizados no preparo das drogas, mais dois aparelhos celulares.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante dos três suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quanto ao homem flagrado comprando entorpecentes, a conduta foi registrada como ilícito extrapenal.