A polícia encontrou, nesta terça-feira (3), dois corpos que podem ser de irmãs desaparecidas desde 30 de dezembro do ano passado. As vítimas são Lidemila Alinny Fernandes de Souza, de 16 anos, e Ana Beatriz Fernandes de Freitas, de 19. A mãe reconheceu os corpos e lamentou a morte das filhas, afirmando que “a mais nova não merecia morrer”.

Os cadáveres estavam às margens da BR-304, em Macaíba, na Grande Natal. As duas jovens haviam sido vistas pela última vez no município de Bom Jesus, também no Rio Grande do Norte.