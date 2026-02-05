A polícia encontrou, nesta terça-feira (3), dois corpos que podem ser de irmãs desaparecidas desde 30 de dezembro do ano passado. As vítimas são Lidemila Alinny Fernandes de Souza, de 16 anos, e Ana Beatriz Fernandes de Freitas, de 19. A mãe reconheceu os corpos e lamentou a morte das filhas, afirmando que “a mais nova não merecia morrer”.
Os cadáveres estavam às margens da BR-304, em Macaíba, na Grande Natal. As duas jovens haviam sido vistas pela última vez no município de Bom Jesus, também no Rio Grande do Norte.
De acordo com as investigações, quatro pessoas já foram presas suspeitas de participação no desaparecimento das irmãs. Uma das detenções ocorreu após a polícia localizar, com um dos investigados, o aparelho celular pertencente a uma das vítimas.
Os corpos foram recolhidos e encaminhados à Polícia Científica, onde passam por exames periciais. A confirmação oficial da identidade será feita por meio de testes genéticos.
A motivação do crime ainda não foi divulgada. A polícia informou que detalhes do caso só serão apresentados após a conclusão dos laudos.
As prisões ocorreram no dia 29 de janeiro, durante uma operação que apurava o desaparecimento das jovens. Na ocasião, equipes estiveram na casa de um dos suspeitos, em Extremoz, na Grande Natal, onde encontraram o telefone de uma das irmãs, peça considerada importante para o avanço das investigações.