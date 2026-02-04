O São José Basket venceu o Fortaleza por 97 a 82 na noite desta quarta-feira (4), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, na retomada do segundo turno do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, continua em sétimo lugar, agora com 15 vitórias e nove derrotas. Além disso, se recupera das duas derrotas seguidas no torneio e três na temporada, considerando também a Copa Super 8.
E o time cearense, em 16º, tem cinco vitórias e 19 derrotas. Gabriel, do Fortaleza, foi o cestinha do jogo, com 25 pontos, enquanto Adyel, do São José, teve um duplo-duplo, com 18 pontos e 10 assistências; Miller foi o cestinha da equipe joseense, com 24 pontos.
Na próxima rodada, o time da região recebe o Unifacisa nesta sexta-feira (6), a partir das 19h30, novamente no Linneu de Moura. No sábado (7), o Fortaleza visita o Corinthians, às 16h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José errou muito e deu espaços demais para o Fortaleza. Assim, o time cearense ficou a maior parte do tempo em vantagem e fechou o período com três pontos de frente: 28 a 25.
Veio o segundo quarto e a partida mudou de configuração. Com uma defesa mais forte e consistente, o time da região não deu espaço aos visitantes tomou à frente do placar e abriu boa vantagem. Com um 25 a 13, o São José foi para o intervalo com 9 pontos de frente: 50 a 41.
Depois do intervalo, o Fortaleza tentou diminuir e até conseguiu em alguns momentos. Porém, o São José conseguiu reagir de novo, venceu o período por 25 a 22 e foi para o intervalo com 12 pontos de frente: 75 a 63.
No último período, o Fortaleza melhorou e tentou diminuir a vantagem joseense, entrando de novo na partida. Mas, o São José conseguiu se organizar em quadra e soube administrar a vantagem, que até foi ampliada.