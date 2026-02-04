O São José Basket venceu o Fortaleza por 97 a 82 na noite desta quarta-feira (4), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, na retomada do segundo turno do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, continua em sétimo lugar, agora com 15 vitórias e nove derrotas. Além disso, se recupera das duas derrotas seguidas no torneio e três na temporada, considerando também a Copa Super 8.