A menina Sophia Loren Soares Camilo, de 10 anos, morreu após o carro em que estava com o pai ser alvo de disparos na tarde de sábado (31). A criança foi atingida por vários tiros e não resistiu aos ferimentos. O pai também ficou ferido, e o suspeito foi preso em flagrante.
O ataque ocorreu na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Pai e filha seguiam para a festa de aniversário de um primo quando foram abordados por um homem armado na rua onde a família mora.
Durante a ação, o veículo foi alvejado e Sophia acabou atingida por seis disparos. Ela chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. O pai recebeu atendimento médico, e seu estado de saúde não foi detalhado.
O autor dos tiros foi detido logo após o crime. As circunstâncias e a motivação do ataque são investigadas pelas autoridades.
Abalada, a família relembrou a personalidade da menina. “Sophia era uma garota meiga, doce, que tinha sonhos. Ela adorava abraçar. Era uma garota excepcional”, disse o tio, Victor Rocha, emocionado.