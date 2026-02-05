05 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Sophia, 10 anos, é morta por tiros quando ia à festa com pai

Por Da Redação | Belford Roxo (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Sophia Loren Soares Camilo
Sophia Loren Soares Camilo

A menina Sophia Loren Soares Camilo, de 10 anos, morreu após o carro em que estava com o pai ser alvo de disparos na tarde de sábado (31). A criança foi atingida por vários tiros e não resistiu aos ferimentos. O pai também ficou ferido, e o suspeito foi preso em flagrante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ataque ocorreu na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Pai e filha seguiam para a festa de aniversário de um primo quando foram abordados por um homem armado na rua onde a família mora.

Durante a ação, o veículo foi alvejado e Sophia acabou atingida por seis disparos. Ela chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. O pai recebeu atendimento médico, e seu estado de saúde não foi detalhado.

O autor dos tiros foi detido logo após o crime. As circunstâncias e a motivação do ataque são investigadas pelas autoridades.

Abalada, a família relembrou a personalidade da menina. “Sophia era uma garota meiga, doce, que tinha sonhos. Ela adorava abraçar. Era uma garota excepcional”, disse o tio, Victor Rocha, emocionado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários