A menina Sophia Loren Soares Camilo, de 10 anos, morreu após o carro em que estava com o pai ser alvo de disparos na tarde de sábado (31). A criança foi atingida por vários tiros e não resistiu aos ferimentos. O pai também ficou ferido, e o suspeito foi preso em flagrante.

O ataque ocorreu na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Pai e filha seguiam para a festa de aniversário de um primo quando foram abordados por um homem armado na rua onde a família mora.