Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (4), dentro de casa, debruçada sobre a filha de apenas sete meses. A cena foi presenciada também por outra filha da vítima, de dois anos, que estava no imóvel no momento do crime.
O caso foi registrado em uma residência na Rua do Comissário, no bairro Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. Equipes da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas e isolaram a área para os primeiros procedimentos.
Após a chegada dos policiais, a bebê de sete meses recebeu cuidados imediatos. Uma agente da corporação a alimentou com uma mamadeira preparada por vizinhos que prestavam apoio no local.
A outra criança, identificada preliminarmente como Beatriz, ficou sob os cuidados de familiares.
Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida por equipes do 11º Batalhão e que o local permaneceu preservado até a chegada dos órgãos responsáveis pela perícia.
A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, instaurou inquérito para investigar o caso, apurar as circunstâncias da morte e identificar a autoria do crime.