Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (4), dentro de casa, debruçada sobre a filha de apenas sete meses. A cena foi presenciada também por outra filha da vítima, de dois anos, que estava no imóvel no momento do crime.

O caso foi registrado em uma residência na Rua do Comissário, no bairro Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. Equipes da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas e isolaram a área para os primeiros procedimentos.