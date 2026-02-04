A Mega-Sena voltou a acumular após o sorteio do concurso 2968, realizado na noite de terça-feira (3). Com isso, o prêmio estimado para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (5), está calculado em R$ 144 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 10, 11, 22, 26, 36 e 46. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 82 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 52.559,29. Já a quadra teve 6.705 ganhadores, com prêmio individual de R$ 1.059,53.