O jovem aprendiz Octávio Vinícius Guimarães Mariano, de 17 anos, está em coma há quase nove meses após sofrer uma grave queda de skate que resultou em traumatismo craniano severo. Desde o acidente, o adolescente permanece internado sob cuidados intensivos, enquanto a família enfrenta uma rotina marcada por fé, esperança e dificuldades.
O acidente aconteceu no dia 19 de junho de 2025. Após cerca de sete meses internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Octávio apresentou evolução clínica e foi transferido para um quarto isolado com estrutura semelhante à de terapia intensiva, onde segue dependente de aparelhos e de acompanhamento médico contínuo.
Apesar dos avanços no quadro, o estado de saúde ainda exige cuidados especializados e estrutura adequada para garantir conforto, qualidade de vida e melhores condições de recuperação.
A mãe do adolescente, Andréia Aurieme Guimarães Mariano, tem se dedicado integralmente aos cuidados do filho e permanece ao lado dele no hospital. Por causa da situação, ela está impossibilitada de trabalhar, o que comprometeu a renda familiar. Atualmente, tanto os rendimentos dela quanto os do próprio Octávio estão impactados.
Diante das dificuldades, a família iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados à compra de uma cama hospitalar apropriada. O equipamento é considerado essencial para prevenir feridas, proporcionar mais conforto e possibilitar melhores condições de cuidado, inclusive em uma futura assistência domiciliar.
Octávio ainda deverá passar por novos tratamentos, o que amplia a necessidade de apoio financeiro e solidário neste período.
Em mensagem divulgada à comunidade, familiares reforçaram o pedido de ajuda e mantêm a confiança na recuperação do adolescente. “Sabemos que Deus pode reverter esse quadro”, afirmou a família, que também pede orações e o compartilhamento da campanha.