O jovem aprendiz Octávio Vinícius Guimarães Mariano, de 17 anos, está em coma há quase nove meses após sofrer uma grave queda de skate que resultou em traumatismo craniano severo. Desde o acidente, o adolescente permanece internado sob cuidados intensivos, enquanto a família enfrenta uma rotina marcada por fé, esperança e dificuldades.

O acidente aconteceu no dia 19 de junho de 2025. Após cerca de sete meses internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Octávio apresentou evolução clínica e foi transferido para um quarto isolado com estrutura semelhante à de terapia intensiva, onde segue dependente de aparelhos e de acompanhamento médico contínuo.