05 de fevereiro de 2026
SERVIÇO

Adeus, Heralda, aos 59 anos, em SJC; confira obituário

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
HERALDA REGINA DE BRITO
Idade: 59
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 15:30

ANA IZABEL TAMANHAO
Idade: 73
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 2
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 15:00

ALVINA SOARES RIBEIRO
Idade: 87
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 14:00

FERNANDO DE SOUZA ALVES
Idade: 52
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS – JACAREÍ/SP – 05/02/2026 12:00

MARCIO PORTO
Idade: 48
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 10:30

ALMERITA DOS SANTOS ARAGAO
Idade: 88
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 10:30

ANA MARIA DA SILVA
Idade: 87
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 10:00

FERNANDA ALVES
Idade: 35
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC – 05/02/2026 10:00

DIMAS CELESTINO
Idade: 61
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC – 05/02/2026 10:00

JOSE CARLOS RIBEIRO
Idade: 80
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 3
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC – 05/02/2026 09:30

