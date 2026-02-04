HERALDA REGINA DE BRITO
Idade: 59
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 15:30
ANA IZABEL TAMANHAO
Idade: 73
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 2
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 15:00
ALVINA SOARES RIBEIRO
Idade: 87
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 14:00
FERNANDO DE SOUZA ALVES
Idade: 52
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS – JACAREÍ/SP – 05/02/2026 12:00
MARCIO PORTO
Idade: 48
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 10:30
ALMERITA DOS SANTOS ARAGAO
Idade: 88
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 10:30
ANA MARIA DA SILVA
Idade: 87
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 05/02/2026 10:00
FERNANDA ALVES
Idade: 35
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC – 05/02/2026 10:00
DIMAS CELESTINO
Idade: 61
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC – 05/02/2026 10:00
JOSE CARLOS RIBEIRO
Idade: 80
Data de falecimento: 04/02/2026
Velório: URBAM SALA 3
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC – 05/02/2026 09:30