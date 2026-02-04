05 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Viu namorado e ex-marido conversando, estressou e atirou nos dois

Por Da Redação | Clearcreek, Ohio (EUA)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Warren County Sheriff’s Office
Olivia Clendenin
Olivia Clendenin

Uma mulher de 29 anos foi presa após efetuar disparos de arma de fogo ao flagrar o namorado e o ex-marido conversando sobre ela durante uma festa de réveillon. O ataque terminou com uma pessoa baleada, que não tinha envolvimento na confusão.

O caso ocorreu em Clearcreek, no estado de Ohio (EUA), mas só foi divulgado recentemente pela imprensa local. Segundo as autoridades, a suspeita, identificada como Olivia Clendenin, teria se irritado ao ver os dois homens interagindo no evento.

Inicialmente, ela tentou convencer o ex-marido a deixar a festa, sem sucesso. A situação se agravou quando ele e o atual namorado passaram a conversar de forma amistosa, incluindo assuntos relacionados aos relacionamentos que tiveram com Olivia.

Em determinado momento, a mulher sacou uma pistola calibre .40 e efetuou vários disparos contra a residência onde ocorria a comemoração. Um dos tiros atingiu uma pessoa no abdômen. A vítima, que não participava da discussão, foi socorrida.

Após os disparos, Olivia fugiu do local utilizando o SUV da mãe. Durante a fuga, ela se envolveu em um acidente e acabou detida pela polícia. O caso segue sob investigação.

