Uma mulher de 29 anos foi presa após efetuar disparos de arma de fogo ao flagrar o namorado e o ex-marido conversando sobre ela durante uma festa de réveillon. O ataque terminou com uma pessoa baleada, que não tinha envolvimento na confusão.
O caso ocorreu em Clearcreek, no estado de Ohio (EUA), mas só foi divulgado recentemente pela imprensa local. Segundo as autoridades, a suspeita, identificada como Olivia Clendenin, teria se irritado ao ver os dois homens interagindo no evento.
Inicialmente, ela tentou convencer o ex-marido a deixar a festa, sem sucesso. A situação se agravou quando ele e o atual namorado passaram a conversar de forma amistosa, incluindo assuntos relacionados aos relacionamentos que tiveram com Olivia.
Em determinado momento, a mulher sacou uma pistola calibre .40 e efetuou vários disparos contra a residência onde ocorria a comemoração. Um dos tiros atingiu uma pessoa no abdômen. A vítima, que não participava da discussão, foi socorrida.
Após os disparos, Olivia fugiu do local utilizando o SUV da mãe. Durante a fuga, ela se envolveu em um acidente e acabou detida pela polícia. O caso segue sob investigação.