Uma mulher de 29 anos foi presa após efetuar disparos de arma de fogo ao flagrar o namorado e o ex-marido conversando sobre ela durante uma festa de réveillon. O ataque terminou com uma pessoa baleada, que não tinha envolvimento na confusão.

O caso ocorreu em Clearcreek, no estado de Ohio (EUA), mas só foi divulgado recentemente pela imprensa local. Segundo as autoridades, a suspeita, identificada como Olivia Clendenin, teria se irritado ao ver os dois homens interagindo no evento.