Um funcionário de uma churrascaria foi morto a facadas durante a madrugada desta quarta-feira (4) enquanto trabalhava. O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e mostra a vítima sendo atacada de forma repentina.

O caso ocorreu em Cassilândia, município localizado a 412 quilômetros de Campo Grande. Nas imagens, o suspeito se aproxima por trás e desfere o primeiro golpe na região da nuca. Em seguida, a vítima cai no chão e continua sendo esfaqueada diversas vezes.