Um homem que estava foragido da Justiça há mais de cinco anos foi preso nesta terça-feira (3). Contra ele havia três mandados de prisão em aberto, incluindo uma condenação definitiva por homicídio, com pena superior a 15 anos de reclusão.

A captura ocorreu em Ribas do Rio Pardo, município a 94 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, também havia ordens judiciais expedidas pelas comarcas de Santa Rita do Pardo e Anastácio.