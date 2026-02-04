Um homem que estava foragido da Justiça há mais de cinco anos foi preso nesta terça-feira (3). Contra ele havia três mandados de prisão em aberto, incluindo uma condenação definitiva por homicídio, com pena superior a 15 anos de reclusão.
A captura ocorreu em Ribas do Rio Pardo, município a 94 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, também havia ordens judiciais expedidas pelas comarcas de Santa Rita do Pardo e Anastácio.
O caso mais recente atribuído ao suspeito aconteceu em 30 de janeiro, na zona rural de Santa Rita do Pardo. De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria agredido a companheira com socos no rosto e tentado enforcá-la na frente do filho da vítima, de 4 anos. A mulher conseguiu fugir e se esconder em uma área de mata.
Ainda conforme o registro policial, após as agressões o homem teria incendiado a casa onde o casal vivia, destruída pelas chamas, além de fazer ameaças de morte. Diante da gravidade, a Justiça decretou a prisão preventiva.
Depois de três dias de buscas, investigadores localizaram o foragido em um assentamento rural. No momento da abordagem, ele tentou se esconder debaixo de uma cama e apresentou resistência.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deverá responder por lesão corporal, ameaça e incêndio no contexto de violência doméstica, além de cumprir a pena referente à condenação por homicídio e demais determinações judiciais.