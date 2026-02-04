Os irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, completam nesta quarta-feira (4) um mês desaparecidos. Desde o sumiço, as forças de segurança mantêm uma operação ininterrupta de buscas e investigação, sem que haja, até o momento, qualquer desfecho sobre o paradeiro das crianças.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso é apurado no quilombo São Sebastião dos Pretos, em Bacabal (MA), onde os irmãos foram vistos pela última vez, em 4 de janeiro. A área fica a cerca de 20 quilômetros da sede do município e apresenta obstáculos naturais que dificultam o trabalho das equipes, como mata fechada, regiões alagadas e diversos cursos d’água.