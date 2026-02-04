Karem Murielly de Jesus Oliveira, de 34 anos, é suspeita de matar a própria mãe a facadas. Segundo a Polícia Militar, ela teria declarado que só interrompeu os golpes porque estava cansada. A informação foi divulgada pelo capitão Hugo Borges Gomes em reportagem exibida pela TV Anhanguera.

O crime aconteceu no último domingo (25), em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Após o homicídio, de acordo com a polícia, Karem ligou para uma prima e confessou o que havia feito, afirmando ainda que deixaria a cidade e seguiria para Minas Gerais acompanhada da filha.