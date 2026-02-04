Karem Murielly de Jesus Oliveira, de 34 anos, é suspeita de matar a própria mãe a facadas. Segundo a Polícia Militar, ela teria declarado que só interrompeu os golpes porque estava cansada. A informação foi divulgada pelo capitão Hugo Borges Gomes em reportagem exibida pela TV Anhanguera.
O crime aconteceu no último domingo (25), em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Após o homicídio, de acordo com a polícia, Karem ligou para uma prima e confessou o que havia feito, afirmando ainda que deixaria a cidade e seguiria para Minas Gerais acompanhada da filha.
A suspeita acabou presa e permanece detida, conforme informou o delegado responsável pelo caso, André Veloso. A defesa de Karem foi procurada por veículos de imprensa, mas não havia se manifestado até a última atualização.
Em depoimento à Polícia Civil, Karem relatou ter desferido ao menos nove facadas contra a mãe. No entanto, a quantidade exata de golpes ainda depende da conclusão do laudo pericial.
As investigações apontam que a prima recebeu uma ligação da suspeita na manhã do crime. Durante a conversa, Karem teria contado que havia matado a mãe e que pretendia deixar o estado.
No relato prestado à polícia, a investigada afirmou que a discussão começou após a mãe amarrar o cabelo da neta, de 5 anos, para cortar. Segundo Karem, a criança não teria aceitado a situação. Ela também declarou que, em meio ao conflito, a mãe teria ingerido veneno de rato e pedido ajuda.
A suspeita afirmou que disse à mãe que o produto não causaria morte e alegou ter sido atingida com uma facada no pé. Em seu depoimento, declarou ainda que a filha teria pegado a faca e incentivado o ataque. Karem confessou o crime e afirmou que matou a mãe porque quis, dizendo não sentir amor por ela.