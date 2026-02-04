Uma cratera de grandes proporções, com cerca de 15 metros de profundidade, se abriu de forma repentina e engoliu parte de um posto de gasolina no último sábado (31). O desabamento foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram o momento em que o solo cede e duas lojas de conveniência são tragadas em poucos segundos.

O caso ocorreu no Cairo, capital do Egito. No momento do colapso, ao menos duas pessoas estavam dentro de um dos estabelecimentos atingidos. Elas foram resgatadas com vida, apresentando fraturas e escoriações.