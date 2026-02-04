Uma cratera de grandes proporções, com cerca de 15 metros de profundidade, se abriu de forma repentina e engoliu parte de um posto de gasolina no último sábado (31). O desabamento foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram o momento em que o solo cede e duas lojas de conveniência são tragadas em poucos segundos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no Cairo, capital do Egito. No momento do colapso, ao menos duas pessoas estavam dentro de um dos estabelecimentos atingidos. Elas foram resgatadas com vida, apresentando fraturas e escoriações.
As imagens também mostram um motorista que conseguiu escapar por pouco. Ele calibrava os pneus do veículo quando percebeu o afundamento do solo e acelerou rapidamente, evitando que o carro fosse engolido pela cratera.
De acordo com análises preliminares das autoridades locais, o desmoronamento pode ter sido provocado por uma escavação em um terreno vizinho ao posto. A intervenção teria desestabilizado o solo e comprometido a base de sustentação, que não suportou o peso das estruturas, resultando no colapso.