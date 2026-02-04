Um menino de 9 anos ficou com o rosto gravemente ferido após tentar reproduzir um desafio visto nas redes sociais. A criança colocou um brinquedo sensorial no micro-ondas para amolecê-lo, mas o objeto explodiu quando foi retirado, lançando uma substância gelatinosa fervente contra seu rosto e mãos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Caleb Chabolla se preparava para ir à escola quando decidiu repetir vídeos que havia assistido no TikTok, nos quais o brinquedo era aquecido para ficar mais maleável.
Ao abrir a porta do micro-ondas, o cubo do tipo Needoh — conhecido por ser um brinquedo sensorial com gel no interior — rompeu com a alta temperatura. O material superaquecido atingiu diretamente a criança.
Com o impacto, Caleb sofreu queimaduras severas e ficou com o rosto desfigurado. Segundo relatos da família, a sensação descrita pelo menino era de que a pele estaria “derretendo” devido à intensidade do calor da substância.
O caso acendeu um alerta sobre os riscos de desafios virais nas redes sociais, principalmente quando envolvem crianças e objetos que não foram projetados para exposição ao calor extremo.