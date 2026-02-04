Um menino de 9 anos ficou com o rosto gravemente ferido após tentar reproduzir um desafio visto nas redes sociais. A criança colocou um brinquedo sensorial no micro-ondas para amolecê-lo, mas o objeto explodiu quando foi retirado, lançando uma substância gelatinosa fervente contra seu rosto e mãos.

O caso aconteceu no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Caleb Chabolla se preparava para ir à escola quando decidiu repetir vídeos que havia assistido no TikTok, nos quais o brinquedo era aquecido para ficar mais maleável.