O cabeleireiro Denilson Nascimento Alves, de 27 anos, foi morto com um golpe de faca após uma discussão envolvendo o marido de sua sobrinha. O crime ocorreu depois que a vítima revelou à familiar que mantinha um relacionamento extraconjugal com o suspeito, Alysson Augusto Alves, de 28 anos, que nega o envolvimento amoroso.

O caso foi registrado em Iguape (SP), na madrugada de sábado (31), no bairro Rocio. Após o homicídio, Alysson foi localizado pela Polícia Militar a cerca de quatro quilômetros do local. Ele confessou o crime, mas foi liberado após audiência de custódia, com medidas restritivas de circulação e proibição de frequentar bares e festas. O Ministério Público recorreu da decisão judicial.