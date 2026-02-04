05 de fevereiro de 2026
HOMICÍDIO

Cabeleireiro assume caso com marido da sobrinha e é assassinado

Por Da Redação | Iguape (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
Cabeleireiro assume caso com marido da sobrinha e é assassinado
O cabeleireiro Denilson Nascimento Alves, de 27 anos, foi morto com um golpe de faca após uma discussão envolvendo o marido de sua sobrinha. O crime ocorreu depois que a vítima revelou à familiar que mantinha um relacionamento extraconjugal com o suspeito, Alysson Augusto Alves, de 28 anos, que nega o envolvimento amoroso.

O caso foi registrado em Iguape (SP), na madrugada de sábado (31), no bairro Rocio. Após o homicídio, Alysson foi localizado pela Polícia Militar a cerca de quatro quilômetros do local. Ele confessou o crime, mas foi liberado após audiência de custódia, com medidas restritivas de circulação e proibição de frequentar bares e festas. O Ministério Público recorreu da decisão judicial.

De acordo com informações publicadas pelo g1, na noite do crime o suspeito participava de shows com a esposa, em Ilha Comprida e também em Iguape. Durante os eventos, a mulher percebeu que o marido trocava mensagens e discutia com Denilson. Após a situação, o casal decidiu ir até a residência da vítima para pedir explicações.

Quando chegaram ao imóvel, Denilson foi até o portão e confrontou o suspeito, dizendo: “eu conto ou você conta”, revelando em seguida que mantinha um relacionamento com Alysson havia bastante tempo. A declaração deu início a uma discussão entre os três.

Segundo depoimento da sobrinha, em meio ao desentendimento Denilson teria sacado uma faca que mantinha escondida e a aproximado do rosto do suspeito, afirmando: “não venha querer me bater, olha aqui para você”. Nesse momento, Alysson reagiu e desferiu o golpe que atingiu a vítima.

Na audiência de custódia, o investigado afirmou estar arrependido e declarou que o crime não foi premeditado. Ele sustentou que Denilson iniciou as agressões e que agiu em legítima defesa. O suspeito também relatou que tem duas filhas com a esposa.