Luciene Cristina Imes Baptista, de 42 anos, foi encontrada morta na segunda-feira (2) dentro do apartamento onde vivia. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Feevale, ela estava sem contato com familiares havia dias, o que levou ao acionamento das autoridades.
O caso foi registrado em Novo Hamburgo. A Brigada Militar foi chamada ao prédio após parentes relatarem que não conseguiam falar com Luciene desde sábado (31), além de vizinhos informarem que não a viam no local pelo mesmo período. A identidade foi confirmada pela corporação ainda na noite de segunda-feira.
Conforme a polícia, ao chegarem ao apartamento 304, os agentes perceberam um forte odor vindo do interior do imóvel. Diante da situação, foi necessário arrombar a porta. No local, Luciene foi encontrada já sem vida.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e constatou o óbito. O imóvel foi isolado para os trabalhos de perícia. Até a última atualização, a causa da morte não havia sido divulgada.
Luciene era doutoranda em Processos e Manifestações Culturais pela Feevale, mestre em Planejamento dos Espaços para o Turismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e bacharel em Turismo e Hotelaria pela Unopar. Desde setembro de 2014, atuava como professora na Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Em nota publicada nas redes sociais, o programa de pós-graduação da Feevale lamentou a morte da pesquisadora. A instituição destacou as contribuições acadêmicas de Luciene nas áreas de ciências humanas e sociais e manifestou solidariedade a familiares, amigos e à comunidade acadêmica.