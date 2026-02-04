Luciene Cristina Imes Baptista, de 42 anos, foi encontrada morta na segunda-feira (2) dentro do apartamento onde vivia. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Feevale, ela estava sem contato com familiares havia dias, o que levou ao acionamento das autoridades.

O caso foi registrado em Novo Hamburgo. A Brigada Militar foi chamada ao prédio após parentes relatarem que não conseguiam falar com Luciene desde sábado (31), além de vizinhos informarem que não a viam no local pelo mesmo período. A identidade foi confirmada pela corporação ainda na noite de segunda-feira.