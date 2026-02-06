O número de pessoas assassinadas em Taubaté voltou a crescer no ano passado após três anos de quedas consecutivas, que vinham desde 2022. Os homicídios passaram de 22 para 27 entre 2024 e 2025, um aumento de 23%.

Nos três anos anteriores, a cidade havia conseguido reduzir as mortes por homicídio na comparação com o período anterior, caindo de 48 mortes em 2021 para 39 em 2022, 31 em 2023 e 22 em 2024, este o menor número de assassinatos em Taubaté de toda a série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, que começa em 2001.