MORTES VIOLENTAS

Após queda recorde, SJC tem alta de 43% nos homicídios, diz SSP

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Homicídio em São José dos Campos
Homicídio em São José dos Campos

Após São José dos Campos atingir marca histórica na segurança pública, com 23 mortes em homicídios em 2024, a menor quantidade de vítimas da série histórica do governo estadual, o indicador subiu 43% no ano passado, com 33 óbitos. O município ainda teve uma morte por latrocínio (roubo seguido de morte).

Ainda assim, segundo dados da SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo), a cidade registrou o segundo menor número de homicídios da série histórica, atrás apenas de 2024.

Nos cinco anos anteriores, a cidade registrou três anos acima de 40 homicídios e dois acima de 30: 2023 com 44 mortes, 2022 e 2021 com 47, 2020 com 37 e 2019 com 36.

Maior cidade do Vale, com 720 mil habitantes, São José voltou a registrar aumento no número de homicídios depois de dois anos de queda. Entre 2023 e 2024, o indicador caiu 48%, com as mortes caindo de 44 para 23.

Na comparação com o ano mais violento em São José na série histórica da SSP, a redução é de 87% em São José: 33 vítimas contra 248 mortes em 2001, primeiro ano da série histórica. Ou seja, o número de mortes caiu 7,5 vezes.

O município retomou a trajetória de redução dos crimes violentos a partir de 2023, depois de aumento nos dois anos anteriores, que encerraram com 47 mortes. O último pico de aumento em homicídio deu-se em 2016, ano com 77 vítimas em São José. Antes de 2024, o ano com menos mortes por homicídio em São José havia sido 2019, com 36 óbitos.

A cidade conseguiu cair de 248 pessoas mortas em homicídios em 2001 para 23 em 2024, uma redução de 90% -- 10 vezes a menos.

