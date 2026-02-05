Após São José dos Campos atingir marca histórica na segurança pública, com 23 mortes em homicídios em 2024, a menor quantidade de vítimas da série histórica do governo estadual, o indicador subiu 43% no ano passado, com 33 óbitos. O município ainda teve uma morte por latrocínio (roubo seguido de morte).
Ainda assim, segundo dados da SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo), a cidade registrou o segundo menor número de homicídios da série histórica, atrás apenas de 2024.
Nos cinco anos anteriores, a cidade registrou três anos acima de 40 homicídios e dois acima de 30: 2023 com 44 mortes, 2022 e 2021 com 47, 2020 com 37 e 2019 com 36.
Maior cidade do Vale, com 720 mil habitantes, São José voltou a registrar aumento no número de homicídios depois de dois anos de queda. Entre 2023 e 2024, o indicador caiu 48%, com as mortes caindo de 44 para 23.
Na comparação com o ano mais violento em São José na série histórica da SSP, a redução é de 87% em São José: 33 vítimas contra 248 mortes em 2001, primeiro ano da série histórica. Ou seja, o número de mortes caiu 7,5 vezes.
O município retomou a trajetória de redução dos crimes violentos a partir de 2023, depois de aumento nos dois anos anteriores, que encerraram com 47 mortes. O último pico de aumento em homicídio deu-se em 2016, ano com 77 vítimas em São José. Antes de 2024, o ano com menos mortes por homicídio em São José havia sido 2019, com 36 óbitos.
A cidade conseguiu cair de 248 pessoas mortas em homicídios em 2001 para 23 em 2024, uma redução de 90% -- 10 vezes a menos.