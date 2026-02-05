Após São José dos Campos atingir marca histórica na segurança pública, com 23 mortes em homicídios em 2024, a menor quantidade de vítimas da série histórica do governo estadual, o indicador subiu 43% no ano passado, com 33 óbitos. O município ainda teve uma morte por latrocínio (roubo seguido de morte).

Ainda assim, segundo dados da SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo), a cidade registrou o segundo menor número de homicídios da série histórica, atrás apenas de 2024.