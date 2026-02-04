Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí acusado de atirar contra um jovem de 24 anos durante uma tentativa de roubo de celular, na noite de sexta-feira (30). O crime é investigado como tentativa de latrocínio.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, nas proximidades da UBS Parque Santo Antônio, em Jacareí. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo e socorrida, sendo encaminhada à Santa Casa de Jacareí, onde permanece em recuperação.