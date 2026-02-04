Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí acusado de atirar contra um jovem de 24 anos durante uma tentativa de roubo de celular, na noite de sexta-feira (30). O crime é investigado como tentativa de latrocínio.
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, nas proximidades da UBS Parque Santo Antônio, em Jacareí. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo e socorrida, sendo encaminhada à Santa Casa de Jacareí, onde permanece em recuperação.
As investigações apontam que dois adolescentes, de 14 e 17 anos, participaram da ação criminosa. O jovem ferido está com bala alojada na região da coluna e utiliza dreno no pulmão, segundo informações repassadas pela polícia.
Na sequência das apurações, equipes dos setores de Patrimônios e Homicídios da DIG Jacareí cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.
O adolescente de 14 anos foi localizado em um apartamento no conjunto habitacional do Campo Grande, região onde, conforme a investigação, as bicicletas usadas na fuga teriam sido abandonadas. O menor foi apreendido, apresentado à autoridade policial e encaminhado para internação na Fundação CASA, ficando à disposição da Justiça.
Segundo suspeito segue procurado
Outro mandado de busca foi cumprido no Jardim do Vale, a cerca de 500 metros do conjunto do Campo Grande. No local, o adolescente de 17 anos não foi encontrado. Familiares relataram à polícia que ele teria confessado participação no crime antes de sair de casa, sem informar para onde iria.
A DIG Jacareí informou que o caso segue em investigação e não descarta a ligação dos suspeitos com outros crimes patrimoniais registrados na cidade.