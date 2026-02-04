Um adolescente de 14 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair do telhado de uma residência na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Itatinga, em São Sebastião, no Litoral Norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 14h22, na Viela Sucen. O menino sofreu uma queda de aproximadamente quatro metros de altura, enquanto estava sobre o telhado do imóvel.
Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima consciente e orientada, com sinais vitais preservados, mas relatando dor intensa na região dorsal. Diante do quadro, os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar, com os procedimentos de imobilização e estabilização, conforme os protocolos de segurança.
Após o socorro inicial, o adolescente foi encaminhado a uma unidade de saúde da região, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para avaliação detalhada e definição da conduta hospitalar.
O estado de saúde atualizado do jovem não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.