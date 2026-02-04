Um adolescente de 14 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair do telhado de uma residência na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Itatinga, em São Sebastião, no Litoral Norte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 14h22, na Viela Sucen. O menino sofreu uma queda de aproximadamente quatro metros de altura, enquanto estava sobre o telhado do imóvel.