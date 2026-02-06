O número de pessoas assassinadas no Vale do Paraíba no ano passado aumentou em cidades do Litoral Norte e caiu em municípios do Vale Histórico, mas com exceções.
De acordo com os dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, a região terminou o ano passado com 278 pessoas mortas em homicídios e oito em latrocínios, ambos indicadores com queda na comparação com 2024, que registrou 295 homicídios e 15 latrocínios.
Entre as cidades que lideravam a violência na região, algumas delas conseguiram terminar o ano com menos homicídios do que em 2024. Foi o caso de Guaratinguetá, na qual as mortes caíram 70% (30 para 9). Em Aparecida, os óbitos reduziram 13% (15 para 13). Potim teve redução de 38% (13 para 8).
Cruzeiro, que já foi a cidade mais violenta do estado de São Paulo, conseguiu reduzir os assassinatos em 22%, de 23 para 18.
Na contramão, Lorena manteve a tendência de alta na violência e registra 35% de aumento nos homicídios, de 20 para 27, o que a fez liderar o ranking da taxa de homicídios do estado de São Paulo.
No Litoral Norte, a cidade de Caraguatatuba obteve uma queda de 37% nos homicídios, com 19 mortes contra 30 em 2024. Já Ubatuba teve aumento de 79%, com as mortes passando de 14 para 25. São Sebastião também terminou o ano com crescimento nos óbitos: 9 para 11, com 22% de alta.
Caçapava conseguiu reduzir as mortes em 50%, caindo de 18 para 9. Os homicídios cresceram nas duas maiores cidades do Vale. Em São José dos Campos, as mortes passaram de 23 para 33 (+43%) e em Taubaté de 22 para 27 (+23%).