O número de pessoas assassinadas no Vale do Paraíba no ano passado aumentou em cidades do Litoral Norte e caiu em municípios do Vale Histórico, mas com exceções.

De acordo com os dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, a região terminou o ano passado com 278 pessoas mortas em homicídios e oito em latrocínios, ambos indicadores com queda na comparação com 2024, que registrou 295 homicídios e 15 latrocínios.