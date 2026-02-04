A Americanas abre mais de 5 mil postos de trabalho temporários para reforçar sua operação de Páscoa, considerada uma das maiores do Brasil e um dos principais eventos da companhia no ano. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 19 de fevereiro. A previsão das contratações é para o início de março.

No estado de São Paulo, estão disponíveis 1.120 oportunidades para atuação em lojas da capital e de cidades do interior, entre elas cinco do Vale do Paraíba: Campos do Jordão, Guaratinguetá, Ilhabela, São José dos Campos e Ubatuba. Interessados devem se inscrever nesse link.