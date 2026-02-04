A rodovia Presidente Dutra, a SP-62, a Avenida Bandeirantes e a Estrada das Sete Voltas foram as vias mais mortais em Taubaté no ano de 2025, considerando os acidentes de trânsito com vítimas fatais. Os dados são do Infosiga.
Juntas, as quatro vias foram responsáveis por 20 das 45 mortes em acidentes de trânsito na cidade no ano passado, 44% do total.
A Via Dutra lidera o ranking com 13 mortes registradas no na o passado, seguida da SP-62 (3), Avenida Bandeirantes (2) e a Estrada das Sete Voltas (2).
Outras seis vias municipais aparecem com uma morte cada, segundo o levantamento do Infosiga. Entre elas estão as avenidas Major Waldemar Furquim, Voluntário Benedito Sérgio, Vila Rica, Dom Pedro 1º, Doutor José Ortiz Pato e Brigadeiro de Faria Lima.
Taubaté encerrou o ano passado com 45 pessoas mortas em acidentes de trânsito, aumento de 25% na comparação com os 36 óbitos de 2024.
Sinistros não fatais.
Com relação aos acidentes não fatais, também as rodovias estão na frente em Taubaté, com a Via Dutra registrando 123 sinistros no ano passado, depois a rodovia Oswaldo Cruz (57), a Avenida Bandeirantes (24) e a avenida Dom Pedro 1º (21).
Essas quatro vias somaram 225 acidentes sem vitimais fatais e responderam por 25% do total de 895 sinistros não fatais de Taubaté, segundo o Infosiga.