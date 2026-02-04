A rodovia Presidente Dutra, a SP-62, a Avenida Bandeirantes e a Estrada das Sete Voltas foram as vias mais mortais em Taubaté no ano de 2025, considerando os acidentes de trânsito com vítimas fatais. Os dados são do Infosiga.

Juntas, as quatro vias foram responsáveis por 20 das 45 mortes em acidentes de trânsito na cidade no ano passado, 44% do total.