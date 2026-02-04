05 de fevereiro de 2026
Com 3 anos de atraso, Hospital Regional de Cruzeiro será entregue

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Sérgio Barzaghi/ Governo do Estado de SP
Hospital Regional do Vale Histórico e Circuito da Fé
Hospital Regional do Vale Histórico e Circuito da Fé

Com três anos de atraso da previsão inicial, o governo estadual inaugura nesta quinta-feira (5), às 10h, o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, que foi construído em Cruzeiro.

O evento deve contar com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do vice-governador e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD), além de deputados estaduais e vereadores da região.

Com 210 leitos, a unidade será referência em média e alta complexidade, com atendimento 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), beneficiando cerca de 450 mil pessoas em 17 municípios, além de peregrinos e turistas que visitam a região. Serão 18 leitos de observação, 40 de UTI, 29 de internação e 10 de psiquiatria.

Entre os atendimentos que serão oferecidos à população estão hemodiálise, reabilitação física em pós-operatório ortopédico e neurocirurgia, além de acompanhamento diferenciado para gestantes e bebês.

A construção do hospital foi anunciada em maio de 2021, pelo então governador João Doria (na época no PSDB). Na ocasião, ele anunciou investimento de R$ 120 milhões em ações na região do Fundo do Vale.

Cronograma.

A previsão inicial era de que o complexo hospitalar fosse entregue até o fim de 2022 e equipado para operação até 1° de janeiro de 2023. Nenhuma das datas foi cumprida.

O avanço concreto do projeto ocorreu em janeiro de 2022, com o lançamento da pedra fundamental, em solenidade realizada em Cruzeiro, que contou com a presença de Doria e autoridades estaduais e municipais. O ato simbolizou o início oficial da implantação da unidade hospitalar.

Poucos meses depois, em abril de 2022, o então governador Rodrigo Garcia autorizou formalmente o início das obras, com a assinatura da ordem de serviço. A construção teve início no terreno destinado ao empreendimento, pertencente ao governo estadual, que fica ao lado do recinto de exposições de Cruzeiro.

Em 30 de setembro de 2025, o ISG (Instituto Sócrates Guanaes) firmou contrato com a Secretaria da Saúde de São Paulo para assumir a gestão do Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico.

O atendimento será realizado exclusivamente pelo SUS, com acesso regulado pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). A obstetrícia funcionará em modelo de portas abertas, e entre as principais linhas de cuidado estão obstetrícia de alto risco, psiquiatria, terapia renal substitutiva, traumato-ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cardiologia, com implantação de forma escalonada, conforme previsto em contrato.

As obras do hospital foram avaliadas em R$ 142 milhões. Para o custeio da unidade, a Secretaria de Estado da Saúde estima mais R$ 200 milhões investidos a cada 18 meses.

