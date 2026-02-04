Com três anos de atraso da previsão inicial, o governo estadual inaugura nesta quinta-feira (5), às 10h, o Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico, que foi construído em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento deve contar com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do vice-governador e ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD), além de deputados estaduais e vereadores da região.