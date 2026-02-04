A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a Operação German Parking, em São José dos Campos, para desarticular um esquema de fraudes bancárias que causou prejuízos à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. A investigação apura a atuação de uma associação criminosa especializada em golpes financeiros.
Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um casal apontado como líder do grupo criminoso. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.
Segundo a Polícia Federal, o esquema consistia na abertura fraudulenta de contas em bancos digitais, por meio do uso de documentos falsos e artifícios ilegais. Essas contas eram utilizadas para movimentações financeiras irregulares, principalmente por meio de pagamentos de boletos bancários emitidos a partir de múltiplas contas, dificultando o rastreamento do dinheiro.
As investigações também identificaram o uso de cartões pré-pagos para ocultar valores e movimentar recursos de origem ilícita. Além disso, a PF apurou a aquisição de imóveis em nome dos investigados, indicando uma evolução patrimonial incompatível com a renda declarada, o que reforça a suspeita de lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, os crimes investigados incluem furto mediante fraude, praticado por meio de dispositivo eletrônico ou informático, e associação criminosa. O material apreendido será analisado e pode levar à identificação de outros envolvidos no esquema.
A Operação German Parking segue em andamento, e novas diligências não estão descartadas.