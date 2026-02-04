A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a Operação German Parking, em São José dos Campos, para desarticular um esquema de fraudes bancárias que causou prejuízos à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. A investigação apura a atuação de uma associação criminosa especializada em golpes financeiros.

Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um casal apontado como líder do grupo criminoso. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.