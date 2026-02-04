Um homem de 35 anos se apresentou à Polícia Civil na madrugada desta terça-feira (3), em Lorena, e confessou ter matado a namorada, Flávia de Freitas Pereira, de 43 anos. Segundo o depoimento, após o crime, ele roubou objetos da vítima para trocar por drogas. O caso é investigado como homicídio qualificado (feminicídio).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Flávia foi encontrado no dia 22 de janeiro, em avançado estado de putrefação, dentro de um apartamento localizado na rua Alexandre Ferreira Pedro Filho, no Centro de Lorena. A morte foi constatada por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, inicialmente, o caso foi registrado como morte suspeita.