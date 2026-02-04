04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COM VERBA DO PAC

UBS do Pinheirinho dos Palmares deverá custar R$ 4,5 milhões

Por Julio Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Esse foi o valor da proposta da empresa vencedora da licitação, que terá 14 meses para realizar a obra; maior parte do recurso virá do governo federal, via PAC
Esse foi o valor da proposta da empresa vencedora da licitação, que terá 14 meses para realizar a obra; maior parte do recurso virá do governo federal, via PAC

A construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, deve custar R$ 4,5 milhões. Esse foi o valor da proposta da empresa Engemais, que superou outras 24 concorrentes na licitação promovida pela Prefeitura - as propostas foram abertas nessa quarta-feira (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A maior parte do recurso para a obra virá do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e o restante será aportado pelo município.

A unidade será construída em um terreno na Avenida Ernestina Aparecida de Melo. O prazo para execução será de 14 meses.

Segundo a Prefeitura, a UBS terá área construída de 592,6 metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos, com sete consultórios médicos, dois de odontologia, salas multiuso e de telemedicina, além das demais dependências, como sala de vacina, recepção e farmácia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários