A construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, deve custar R$ 4,5 milhões. Esse foi o valor da proposta da empresa Engemais, que superou outras 24 concorrentes na licitação promovida pela Prefeitura - as propostas foram abertas nessa quarta-feira (4).

A maior parte do recurso para a obra virá do governo federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e o restante será aportado pelo município.