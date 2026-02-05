Taubaté e São José fazer o Clássico do Vale na oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista, na noite desta sexta-feira (6), a partir das 19h30, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Esse é o primeiro encontro entre os times em 2026, depois de cinco confrontos no ano passado.

Agora, os dois times vivem situações difíceis na temporada e já trocaram de técnico. No caso do Taubaté, o Burro da Central terá a estreia de Fahel Junior, contratado para o lugar de Dyego Coelho, demitido domingo (1), após a derrota em casa para o Ituano.