Taubaté e São José fazer o Clássico do Vale na oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista, na noite desta sexta-feira (6), a partir das 19h30, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Esse é o primeiro encontro entre os times em 2026, depois de cinco confrontos no ano passado.
Agora, os dois times vivem situações difíceis na temporada e já trocaram de técnico. No caso do Taubaté, o Burro da Central terá a estreia de Fahel Junior, contratado para o lugar de Dyego Coelho, demitido domingo (1), após a derrota em casa para o Ituano.
Aliás, o Burrão começa a rodada na zona de rebaixamento, com 4 pontos, em penúltimo lugar e sem nenhuma vitória no campeonato. Assim, nada melhor que um clássico contra o maior rival para tentar se recuperar e iniciar uma arrancada.
Por sua vez, a Águia do Vale vem de um frustrante empate por 1 a 1 com o Inter de Limeira em casa no sábado anterior. Com 8 pontos, o São José está em 11º lugar, fora da zona de classificação e nem tão longe da zona de rebaixamento para a Série A-3.
Esse será o terceiro jogo sob comando do técnico Jorge Castilho, contratado para o lugar de Marcelo Marelli. Nos dois primeiros, venceu o lanterna São Bento fora de casa e, depois, o empate com a Inter, mas com um futebol longe de empolgar o torcedor.
Expectativas para o Clássico do Vale
Para o zagueiro joseense João Ramos, o jogo de logo mais é diferente. Até porque, no ano passado, já teve a oportunidade de entrar em campo pela Águia contra o grande rival regional.
“A importância do Clássico do Vale, não precisa nem falar. Para a cidade, para a torcida e para o clube é muito importante. Por tudo o que envolve, a tradição do clube, a tradição da rivalidade que é jogar esse clássico”, disse.
“Então, minha expectativa para esse jogo está muito alta, eu joguei esse clássico no ano passado e tive a oportunidade, sei como é gostoso de jogar. E como pesa o clássico, como uma vitória é importante. Então, acho que a gente tem que trabalhar bastante, ficar focado porque uma vitória no clássico vai ser muito importante para a gente”, afirmou.
Fahel Junior, que estreia no comando do Burrão, também destaca a importância e o diferencial por ser um clássico. “É um jogo diferente, não tem como você falar que não é diferente. É rivalidade da cidade, rivalidade do futebol, os jogadores também pensam assim. Mas isso é antes do jogo. Essa ansiedade pega todo mundo, jogadores, nós da comissão técnica. Esse jogo é de suma importância para o Taubaté. Uma pela condição onde se encontra para ter essa reação e você começar uma reação dentro de um clássico, é melhor ainda”, disse. O jogo de logo mais terá transmissão ao vivo com imagens no canal de YouTube Ulisses TV e no Youtube Metrópoles Esportes.
Ficha técnica
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luanderson, Luizão e Eduardo Diniz; Wesley Fraga, Pagliarini (Yamada), Rodrigo Gaia (Klaus) e Macário; Luan Santos e Romarinho. Técnico: Fahel Junior
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Felippe Borges; Luís Otávio, Thomaz Carvalho e Michael Paulista; Rodrigo Carioca, Lucas Reis e Rikelmi. Técnico: Jorge Castilho
Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Horário: 19h30.