Duas rodovias (federal e estadual) e três avenidas urbanas lideram o ranking das mortes em acidentes de trânsito na cidade de São José dos Campos, considerando os dados do ano passado, divulgados pelo Infosiga.
Estão no topo do ranking das “vias mais mortais” da cidade a rodovia Presidente Dutra (BR-116), a rodovia Carvalho Pinto (SP-70) e as avenidas Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek e Pico das Agulhas Negras.
Juntas, elas foram responsáveis por 33 das 77 mortes em acidentes de trânsito na cidade em 2025, nada menos do que 43% do total de óbitos em sinistros no município.
A Via Dutra e a Carvalho Pinto lideram a lista, com 16 e sete mortes, respectivamente. Depois aparecem três avenidas: Tancredo Neves (4 mortes), Juscelino Kubitschek (3) e Pico das Agulhas Negras (3).
Depois delas, estão uma rodovia estadual, uma estrada municipal e mais três avenidas de São José, quase todas elas com duas mortes cada: SP-66, Estrada do Florindo e avenidas Senador Teotônio Vilela, Guido Pessoto e Florestan Fernandes – esta última registrou um óbito em 2025.
Com relação aos acidentes não fatais, também as rodovias estão na frente em São José, com a Via Dutra registrando 250 sinistros no ano passado, depois a avenida Cidade Jardim (33), a avenida Juscelino Kubitschek (30), a Rodovia dos Tamoios (25), a SP-70 (24), a avenida Salinas (23), a avenida Andrômeda (21), a rua Bacabal (18), a SP-99 (17) e a avenida Senador Teotônio Vilela (17).