Duas rodovias (federal e estadual) e três avenidas urbanas lideram o ranking das mortes em acidentes de trânsito na cidade de São José dos Campos, considerando os dados do ano passado, divulgados pelo Infosiga.

Estão no topo do ranking das “vias mais mortais” da cidade a rodovia Presidente Dutra (BR-116), a rodovia Carvalho Pinto (SP-70) e as avenidas Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek e Pico das Agulhas Negras.