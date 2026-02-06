Taubaté registrou um aumento de 26,7% na quantidade de motociclistas mortos em acidentes de trânsito no ano passado na comparação com 2024. Foram 19 mortes contra 15 no período anterior.
Os motociclistas representaram 42% do total de vítimas em acidentes de trânsito em Taubaté em 2025, cidade que fechou o ano com 45 óbitos em rodovias e vias municipais.
Trata-se da mesma média regional, que contabiliza 398 mortes no trânsito em 2025, sendo 166 de motociclistas, representando 42% da totalidade no Vale do Paraíba.
No geral, os óbitos no trânsito em Taubaté subiram 25% em 2025 na comparação com 2024, com 45 mortes contra 36.
Além do aumento da morte de motociclistas, a cidade também registra crescimento em outros indicadores do trânsito, como a morte de ocupantes de automóveis, que cresceu 80%, passando de 12 para 20.
A cidade ainda registrou queda de 22% na morte de pedestres (18 para 14) e recuo de 75% nos óbitos de ciclistas (5 para 9).
A boa notícia é que Taubaté teve menos ciclistas e pedestres mortos em 2025 do que em 2024, com queda de 14% e 25%, respectivamente.
De acordo com o Infosiga, Taubaté registrou um total de 895 sinistros de trânsito no ano passado, com uma frota de 215.394 veículos. A cidade tem 2,09 óbitos por 10 mil veículos e 14,33 óbitos por 100 mil habitantes.
Considerando os custos com saúde derivados dos acidentes de trânsito, a cidade gastou R$ 96,72 milhões no ano passado com os sinistros.