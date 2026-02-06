Taubaté registrou um aumento de 26,7% na quantidade de motociclistas mortos em acidentes de trânsito no ano passado na comparação com 2024. Foram 19 mortes contra 15 no período anterior.

Os motociclistas representaram 42% do total de vítimas em acidentes de trânsito em Taubaté em 2025, cidade que fechou o ano com 45 óbitos em rodovias e vias municipais.