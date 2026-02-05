A cidade de São José dos Campos registrou no ano passado mais motociclistas mortos em acidentes de trânsito do que pessoas mortas em homicídios. Foram 33 mortes em homicídios contra 37 motociclistas que perderam a vida em acidentes.
Os motociclistas representaram 48% do total de vítimas em acidentes de trânsito em São José dos Campos em 2025, cidade que fechou o ano com 77 óbitos em rodovias e vias municipais.
Trata-se de uma média acima da regional, que contabiliza 398 mortes no trânsito em 2025, sendo 166 de motociclistas, representando 42% da totalidade.
No geral, os óbitos no trânsito em São José dos Campos caíram 6% em 2025 na comparação com 2024, com 77 mortes contra 82.
A boa notícia é que o número de motociclistas mortos também caiu na cidade, com retração de 7,5%, de 40 para 37 mortes. Já os óbitos de ocupantes de automóveis cresceram 66,7%, passando de 12 para 20.
A cidade ainda registrou queda de 22% na morte de pedestres (18 para 14) e recuo de 75% nos óbitos de ciclistas (8 para 2).
De acordo com o Infosiga, São José registrou um total de 1.610 sinistros de trânsito no ano passado, com uma frota de 447.144 veículos. A cidade tem 1,72 óbitos por 10 mil veículos e 10,95 óbitos por 100 mil habitantes.
Considerando os custos com saúde derivados dos acidentes de trânsito, a cidade gastou R$ 173,13 milhões no ano passado com os sinistros.