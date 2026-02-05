A cidade de São José dos Campos registrou no ano passado mais motociclistas mortos em acidentes de trânsito do que pessoas mortas em homicídios. Foram 33 mortes em homicídios contra 37 motociclistas que perderam a vida em acidentes.

Os motociclistas representaram 48% do total de vítimas em acidentes de trânsito em São José dos Campos em 2025, cidade que fechou o ano com 77 óbitos em rodovias e vias municipais.