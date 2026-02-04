A Embraer assinou um acordo de suporte para a frota C-390 Millennium da Força Aérea da Hungria. O contrato prevê serviços de manutenção, além de suporte logístico e técnico, utilizando a estrutura europeia da companhia. O valor não foi divulgado.

Em novembro de 2025, a Hungria tornou-se o primeiro país a receber todas as aeronaves multimissão previstas no contrato, totalizando duas unidades — sendo o segundo operador do C-390 na Otan Organização do Tratado do Atlântico Norte). Desde a entrada em serviço, no fim de 2024, a primeira aeronave da frota tem realizado uma ampla variedade de missões, com taxa de conclusão superior a 99%.