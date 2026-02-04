A Embraer assinou um acordo de suporte para a frota C-390 Millennium da Força Aérea da Hungria. O contrato prevê serviços de manutenção, além de suporte logístico e técnico, utilizando a estrutura europeia da companhia. O valor não foi divulgado.
Em novembro de 2025, a Hungria tornou-se o primeiro país a receber todas as aeronaves multimissão previstas no contrato, totalizando duas unidades — sendo o segundo operador do C-390 na Otan Organização do Tratado do Atlântico Norte). Desde a entrada em serviço, no fim de 2024, a primeira aeronave da frota tem realizado uma ampla variedade de missões, com taxa de conclusão superior a 99%.
“Este acordo representa mais um passo importante em nossa parceria com a Força Aérea da Hungria. Estamos comprometidos em construir um relacionamento de longo prazo que garanta a excelência operacional contínua, por meio de serviços de suporte abrangentes. A Hungria tem demonstrado a notável confiabilidade e versatilidade da aeronave, e esperamos dar continuidade a essa colaboração para atender a todos os requisitos de missão, atuais e futuros”, afirma Douglas Lobo, vice-presidente de Suporte ao Cliente e de Pós Vendas da Embraer Serviços & Suporte.
Essas aeronaves de última geração executarão uma ampla gama de missões militares e civis, incluindo evacuação médica, apoio humanitário, busca e salvamento, transporte de cargas e tropas, lançamento aéreo de cargas com precisão, operações paraquedistas e reabastecimento em voo. Os C-390 operados pela Hungria são os primeiros do mundo a contar com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) modular e removível.