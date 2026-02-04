04 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por homicídio, Jesus é preso passeando no Litoral Norte

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Procurado pela Justiça por homicídio, Jesus Rodrigues da Silva, de 43 anos, foi preso em São Sebastião.

A prisão ocorreu no dia 29 de janeiro de 2026, durante patrulhamento da Polícia Municipal na rua São Geraldo, região central.

Jesus foi abordado após demonstrar atitude suspeita e, durante as verificações, constatou-se a existência de mandado de prisão pelo crime de homicídio, expedido pela vara de Nova Olinda, no Ceará. Ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

