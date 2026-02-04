Procurado pela Justiça por homicídio, Jesus Rodrigues da Silva, de 43 anos, foi preso em São Sebastião.

A prisão ocorreu no dia 29 de janeiro de 2026, durante patrulhamento da Polícia Municipal na rua São Geraldo, região central.

