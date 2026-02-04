04 de fevereiro de 2026
PRODUTO NA CAIXA

Homem é preso tentando vender air fyer furtada por R$ 100

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
 J.M.P.A., de 59 anos, foi preso por furto a um estabelecimento na rua Amazonas, zona central de São Sebastião.

A ação ocorreu no dia 29 de janeiro, quando ele tentou vender um aparelho air fryer na caixa por R$ 100. O baixo valor chamou a atenção e despertou a suspeita das testemunhas. A Polícia Municipal foi acionada.

Durante a abordagem, a equipe contatou a loja de onde o equipamento havia sido furtado, confirmando o crime. J.M.P.A foi encaminhado à delegacia e por não dispor do valor de R$ 4.000 estipulado como fiança, permaneceu preso por furto.

