Os motociclistas do Vale do Paraíba tiveram o ano mais mortal no trânsito em 2025, com 166 mortes em acidentes, maior número da série histórica do Infosiga, que começa em 2015.

Até então, a maior quantidade de óbitos de motocicleta havia sido registrado em 2024, com 159 vítimas fatais – crescimento entre os dois anos foi de 4,40%. Antes disso, a região teve 151 mortes de motociclistas em 2015.