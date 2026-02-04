Os motociclistas do Vale do Paraíba tiveram o ano mais mortal no trânsito em 2025, com 166 mortes em acidentes, maior número da série histórica do Infosiga, que começa em 2015.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Até então, a maior quantidade de óbitos de motocicleta havia sido registrado em 2024, com 159 vítimas fatais – crescimento entre os dois anos foi de 4,40%. Antes disso, a região teve 151 mortes de motociclistas em 2015.
Os condutores de motos são as principais vítimas dos acidentes de trânsito na região, representando 42% do total de óbitos no ano passado: 166 em um total de 398 mortes.
Em seguida, aparecem os motoristas de carro (89 mortes / 22,36% do total), os pedestres (64 / 16%) e os ciclistas (44 / 11%).
No acumulado da série histórica do Infosiga, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2025, 1.503 motociclistas perderam a vida em acidentes na região, representando 37,40% das 4.019 mortes em acidente de trânsito nesse período, em todo o Vale.
Os pedestres superaram os automóveis e ficaram em segundo lugar, com 880 mortes e 22% da totalidade. Os carros foram responsáveis por 846 óbitos e 21% do total. Ainda morreram 458 pessoas em bicicletas (11%) e 147 em acidentes com caminhões (4%).