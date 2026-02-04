E.M.S., de 39 anos, foi preso pela Polícia Municipal em São Sebastião, após furtar uma serra circular e ser perseguido pelo proprietário.

A ocorrência foi registrada na rua Minas Gerais, região central do município, no dia 28 de janeiro.

