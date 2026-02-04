04 de fevereiro de 2026
ACABOU PRESO

Dono de serra furtada persegue ladrão até chegada da polícia

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

E.M.S., de 39 anos, foi preso pela Polícia Municipal em São Sebastião, após furtar uma serra circular e ser perseguido pelo proprietário.

A ocorrência foi registrada na rua Minas Gerais, região central do município, no dia 28 de janeiro.

O autor do crime tentou fugir, ao ser notado pelo dono do equipamento, mas foi perseguido e detido por ele até a chegada da viatura.

Foi fixada uma fiança de R$ 1,8 mil, mas sem condições de efetuar o pagamento, E.M.S. permaneceu preso por furto. A serra foi restituída ao proprietário.

