04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARNAVAL

São Sebastião promove a 7ª edição do Carnapet

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Desfiles de pets no Carnapet em São Sebastião
Desfiles de pets no Carnapet em São Sebastião

São Sebastião promove a 7ª edição do Carnapet no dia 14 de fevereiro, na Praça do Coreto,  com início das inscrições às 15h e desfile às 17h.

O evento, já tradicional na cidade, contará com o desfile de pets caracterizados para o carnaval e concurso com premiação para os melhores colocados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Concurso e premiação

Os animais serão avaliados por uma comissão julgadora em dois critérios:

  • Carisma: Interação entre tutor e animal.
  • Traje: Criatividade da fantasia e acessórios.

Os três primeiros colocados receberão troféus, além de prêmios como vales-compras, diária em pousada pet friendly e serviços de adestramento.

Inscrições

A participação é gratuita, mas requer a doação de 1 kg de ração para cães ou gatos no ato da inscrição, feita no local.

Tudo o que for arrecadado será entregue a protetoras independentes de animais do município.

O público em geral também poderá realizar doações voluntárias durante o evento.

Regras 

A organização estabelece normas para garantir a integridade dos animais:

  • Uso obrigatório de guia durante todo o evento.
  • Proibição de tintas ou sprays diretamente na pele.
  • Recomendação para evitar brilhos e purpurinas que causem irritação.
  • Orientação para que os acessórios não comprometam o conforto do pet.

Estrutura

A estrutura contará com ponto de hidratação, alimentação e o Pata Móvel (unidade de atendimento emergencial).

A programação musical será composta por marchinhas e músicas de matinê.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários