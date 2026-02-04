São Sebastião promove a 7ª edição do Carnapet no dia 14 de fevereiro, na Praça do Coreto, com início das inscrições às 15h e desfile às 17h.

O evento, já tradicional na cidade, contará com o desfile de pets caracterizados para o carnaval e concurso com premiação para os melhores colocados.

Concurso e premiação