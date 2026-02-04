São Sebastião promove a 7ª edição do Carnapet no dia 14 de fevereiro, na Praça do Coreto, com início das inscrições às 15h e desfile às 17h.
O evento, já tradicional na cidade, contará com o desfile de pets caracterizados para o carnaval e concurso com premiação para os melhores colocados.
Concurso e premiação
Os animais serão avaliados por uma comissão julgadora em dois critérios:
- Carisma: Interação entre tutor e animal.
- Traje: Criatividade da fantasia e acessórios.
Os três primeiros colocados receberão troféus, além de prêmios como vales-compras, diária em pousada pet friendly e serviços de adestramento.
Inscrições
A participação é gratuita, mas requer a doação de 1 kg de ração para cães ou gatos no ato da inscrição, feita no local.
Tudo o que for arrecadado será entregue a protetoras independentes de animais do município.
O público em geral também poderá realizar doações voluntárias durante o evento.
Regras
A organização estabelece normas para garantir a integridade dos animais:
- Uso obrigatório de guia durante todo o evento.
- Proibição de tintas ou sprays diretamente na pele.
- Recomendação para evitar brilhos e purpurinas que causem irritação.
- Orientação para que os acessórios não comprometam o conforto do pet.
Estrutura
A estrutura contará com ponto de hidratação, alimentação e o Pata Móvel (unidade de atendimento emergencial).
A programação musical será composta por marchinhas e músicas de matinê.