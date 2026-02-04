Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) recuperaram duas motocicletas furtadas em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (4), quando a equipe foi acionada para averiguar o monitoramento de um veículo na região leste.

