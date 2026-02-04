04 de fevereiro de 2026
EM ÁREA DE MATA

Polícia recupera duas motocicletas furtadas na zona leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) recuperaram duas motocicletas furtadas em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (4), quando a equipe foi acionada para averiguar o monitoramento de um veículo na região leste.

Durante as buscas, duas motocicletas foram localizadas abandonadas em área de mata, ambas produtos de furto.

Os veículos foram retirados do local e, após as providências legais, restituídos aos proprietários.

