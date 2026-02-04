O Vale do Paraíba terminou o ano de 2025 com 398 pessoas mortas em acidentes de trânsito, aumento de 4% na comparação com 2024, que registrou 382 óbitos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ano encerrou com o maior número de mortes em acidentes desde 2016, quando 412 pessoas perderam a vida no trânsito da região. O ano mais mortal é 2015, o primeiro da série histórica do Infosiga, que teve 417 mortes no Vale.