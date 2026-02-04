O Vale do Paraíba terminou o ano de 2025 com 398 pessoas mortas em acidentes de trânsito, aumento de 4% na comparação com 2024, que registrou 382 óbitos.
O ano encerrou com o maior número de mortes em acidentes desde 2016, quando 412 pessoas perderam a vida no trânsito da região. O ano mais mortal é 2015, o primeiro da série histórica do Infosiga, que teve 417 mortes no Vale.
No ano passado, o mês com mais mortes foi dezembro, com 39 óbitos, depois março (38), maio e janeiro (37), julho (36), novembro (35), agosto (34), junho e setembro (32), fevereiro (29), outubro (25) e abril (24).
O número do Infosiga mostra que mais pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito do que em homicídios e latrocínios na região: 398 perderam a vida em rodovias e nas vias municipais enquanto 286 morreram de forma violenta – 278 por homicídio e oito em latrocínios.
Motos.
Os motociclistas são as principais vítimas dos acidentes de trânsito no Vale, com 166 mortes de janeiro a dezembro de 2025, 42% do total de óbitos da região.
Em seguida, aparecem os motoristas de carro (89 mortes / 22,36% do total), os pedestres (64 / 16%) e os ciclistas (44 / 11%).
Entre as cidades, São José dos Campos lidera com 77 mortes em acidentes de trânsito em 2025, seguida de Taubaté (45), Pindamonhangaba (44), Jacareí (32), São Sebastião (24), Ubatuba (21), Caraguatatuba (21), Caçapava (21) e Guaratinguetá (16).
Outros 27 municípios registraram mortes em acidentes de trânsito, entre um e 14 óbitos.