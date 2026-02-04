Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (3) após o próprio filho acionar a Polícia Militar para denunciar que ele agredia a mãe, grávida de 20 semanas, no bairro Concórdia, em Belo Horizonte. O agressor teria usado uma faca durante o episódio de violência doméstica.
De acordo com a Polícia Militar, o chamado partiu do filho da vítima, que relatou aos agentes que o pai estava agredindo a mãe dentro da residência. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que a mulher está no quinto mês de gestação.
Em depoimento, a vítima confirmou as agressões e informou que a violência ocorreu na presença dos filhos e da sogra, o que agravou ainda mais a situação. Durante a abordagem policial, o suspeito tentou fugir, mas foi contido e preso pelos militares.
No imóvel, os policiais apreenderam uma faca e uma tesoura, que teriam sido usadas nas ameaças e agressões contra a mulher. O homem foi encaminhado à delegacia, onde a prisão em flagrante foi registrada.
O caso será investigado pela Polícia Civil, e o agressor poderá responder por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, além de outros crimes que venham a ser apurados.