Nesta sexta-feira (6), o Bloco da Camisinha abrirá os desfiles da primeira semana do CarnaIlha 2026, em Ilhabela, levando a mensagem “Sexo seguro e sem violência”, unindo o clima festivo à prevenção de doenças e ao respeito.

O desfile deste ano conta com um samba oficial composto por Nico do Pagode, cuja letra reforça o uso do preservativo e destaca o consentimento feminino.

Como participar