Nesta sexta-feira (6), o Bloco da Camisinha abrirá os desfiles da primeira semana do CarnaIlha 2026, em Ilhabela, levando a mensagem “Sexo seguro e sem violência”, unindo o clima festivo à prevenção de doenças e ao respeito.
O desfile deste ano conta com um samba oficial composto por Nico do Pagode, cuja letra reforça o uso do preservativo e destaca o consentimento feminino.
Como participar
Os interessados em participar da folia podem adquirir o abadá oficial pelo valor de R$ 20. As vendas ocorrem na Secretaria Municipal de Saúde e no Hospital Mário Covas Jr.
Tenda Roxa
A Prefeitura de Ilhabela intensificará as ações de saúde e proteção durante o período do CarnaIlha em Dobro 2026. Entre os dias 6 e 7 de fevereiro, das 21h30 às 1h30, a Tenda Roxa será montada na Vila para oferecer suporte especializado ao público.
O espaço contará com:
- Escuta qualificada: Orientações sobre situações de violência e encaminhamentos para a rede de proteção.
- Testagem rápida: Exames para HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), sífilis e hepatites B e C.
- Distribuição de preservativos e orientações sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis).
Além da tenda, as equipes da Atenção Básica e do Centro de Infectologia estarão de prontidão seguindo protocolos específicos.