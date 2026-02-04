O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela divulgou 127 vagas de emprego em diferentes setores, com remunerações que chegam a R$ 3.500.
Há 23 vagas que não exigem experiência, abrindo portas para jovens em busca do primeiro emprego ou profissionais em transição de carreira.
Vagas
As áreas de vendas, alimentação e hotelaria concentram o maior volume de oportunidades.
A função de promotor de vendas lidera em quantidade, com 10 vagas abertas por uma única empresa, oferecendo salário de R$ 1.696,00 mais comissão.
Há também outras oito vagas para vendedor abertas por diferentes contratantes.
Também em destaque as posições de cozinheiro, operador de caixa, balconista, auxiliar de manutenção, recepcionista e etc.
O quadro completo de vagas, que está sujeito a alterações constantes, pode ser consultado no link: https://tinyurl.com/5amkte3s.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer presencialmente à sede do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizada no Via Verde, na avenida Princesa Isabel, nº 1333, Perequê, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.
Os encaminhamentos são feitos de acordo com o perfil e a escolaridade dos candidatos.
O preenchimento das vagas depende do cumprimento dos requisitos exigidos por cada contratante, sendo a decisão final de contratação responsabilidade dos empregadores.