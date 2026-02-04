O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela divulgou 127 vagas de emprego em diferentes setores, com remunerações que chegam a R$ 3.500.

Há 23 vagas que não exigem experiência, abrindo portas para jovens em busca do primeiro emprego ou profissionais em transição de carreira.

Vagas