A segunda doação de órgãos do ano de 2026 no Hospital Municipal de São José dos Campos foi realizada nesta quarta-feira (4). O doador é um jovem de 22 anos, que teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica na segunda-feira (2).

O procedimento de retirada dos órgãos, que começou na madrugada e foi concluída pela manhã, teve a condução da equipe médica da OPO (Organização de Procura de Órgãos), em parceria com profissionais do hospital, após autorização formal da família. Foram captados o coração, os rins, o fígado e as córneas, totalizando seis órgãos e tecidos.