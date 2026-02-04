A segunda doação de órgãos do ano de 2026 no Hospital Municipal de São José dos Campos foi realizada nesta quarta-feira (4). O doador é um jovem de 22 anos, que teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica na segunda-feira (2).
O procedimento de retirada dos órgãos, que começou na madrugada e foi concluída pela manhã, teve a condução da equipe médica da OPO (Organização de Procura de Órgãos), em parceria com profissionais do hospital, após autorização formal da família. Foram captados o coração, os rins, o fígado e as córneas, totalizando seis órgãos e tecidos.
Na semana passada, o Hospital Municipal registrou a primeira doação de órgãos e tecidos do ano. Na ocasião, foram captados o coração, os pulmões, os rins, o fígado e as córneas de um doador de 21 anos, também do sexo masculino.
O Hospital Municipal de São José dos Campos é referência regional em captação de órgãos. Em 2025, foram captados 32 órgãos e tecidos de pacientes que tiveram morte encefálica atestada pela equipe médica do Hospital Municipal, sendo 13 rins, 12 córneas, seis fígados e um osso. A taxa de aceite das famílias foi de 53%, compatível com os indicadores nacionais.
Caminho para doação
Quando ocorre a morte encefálica, a família é abordada e, havendo autorização, o Hospital Municipal notifica a OPO, serviço responsável por identificar e viabilizar a doação de órgãos e tecidos nos hospitais.
Integrante do Sistema Nacional de Transplantes, a OPO garante que todo o processo siga critérios legais, éticos e médicos, em articulação com a Central de Transplantes. No Vale do Paraíba, a OPO responsável pelo atendimento da região é vinculada à Unicamp, em Campinas.
A captação de órgãos para transplantes é um processo totalmente seguro, que só pode ser feito com a concordância da família do doador. Por isso, o hospital reforça que é sempre importante abordar sobre esse tema e conscientizar as pessoas para que manifestem esse desejo ainda em vida.