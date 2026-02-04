Uma idosa de 88 anos foi resgatada em condições insalubres e de maus-tratos de uma casa na Vila Machado, na região norte de São José dos Campos. A Polícia Militar esteve no local na noite de terça-feira (3), após receber denúncias.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares relataram ter encontrado a idosa acamada e vivendo em condições precárias, em meio ao lixo e com um ferimento extenso na mão, já com a presença de bichos e larvas, indicando avançado estado de deterioração.
Os policiais conversaram com a idosa, que declarou receber comida e água do filho, que permanece longos períodos fora para trabalhar com reciclagem, deixando a mãe sozinha. A casa tem excesso de objetos e lixo e a idosa está em condição de “grave abandono”.
O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram o resgate da idosa, que foi levada ao hospital. Também foi realizada a perícia técnica no imóvel, para avaliação das condições da residência.
O filho da idosa, de 60 anos, foi ouvido pela Polícia Civil e disse que não se encontrava na residência no momento da chegada da equipe policial. Ele alegou ter ido a uma unidade da saúde. Afirmou que mora na casa com a mãe. No boletim de ocorrência, ele é tratado como investigado.
A autoridade policial determinou perícia na casa da idosa e exame da vítima no IML (Instituto Médico Legal). O boletim de ocorrência circunstanciado foi registrado para apuração dos eventuais crimes de abandono, negligência, maus-tratos e condições degradantes, tipificados no Estatuto do Idoso. O caso foi remetido à Delegacia do Idoso de São José.