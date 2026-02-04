Uma idosa de 88 anos foi resgatada em condições insalubres e de maus-tratos de uma casa na Vila Machado, na região norte de São José dos Campos. A Polícia Militar esteve no local na noite de terça-feira (3), após receber denúncias.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares relataram ter encontrado a idosa acamada e vivendo em condições precárias, em meio ao lixo e com um ferimento extenso na mão, já com a presença de bichos e larvas, indicando avançado estado de deterioração.