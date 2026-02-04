O Centro Pedagógico Casa dos Pandavas, mantido pelo Instituto Pandavas, foi surpreendido no final de janeiro com a decisão da Prefeitura de Monteiro Lobato de interromper o fornecimento da merenda escolar para o ano letivo de 2026.

A parceria, que já durava 35 anos, garantia não só a merenda, mas também o transporte escolar, sendo respaldada pela Lei Municipal nº 867/91, que autoriza o município a colaborar com os alunos da instituição filantrópica.

Interrupção