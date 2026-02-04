Cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte mantêm postos de vacinação antirrábica para cães e gatos nesta semana.
O serviço é oferecido em unidades fixas e por meio de ações itinerantes em bairros específicos.
Taubaté
Nesta quarta-feira (4), a vacinação ocorre no bairro Jardim América, das 9h às 16h, em posto montado pela equipe de CAS (Controle de Animais Sinantrópicos).
O município mantém atendimento fixo todas as terças-feiras na sede do CAS, na avenida José Roberto Bueno de Mattos, nº 235, Centro.
São José dos Campos
A vacina é aplicada de forma contínua no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), localizado na rua George Williams, nº 40, Parque Industrial. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, por ordem de chegada.
Além do posto fixo no CCZ, a Prefeitura de SJC realiza campanhas com postos em diversos bairros aos finais de semana. É possível consultar o cronograma atualizado pelo telefone 156 ou diretamente com o CCZ pelos telefones (12) 3931-2292 ou (12) 3934-4923.
Jacareí
O serviço exige agendamento prévio via aplicativo Fast Cidadão ou site da prefeitura. Os atendimentos são realizados na sede da Vigilância em Saúde, no bairro Jardim Siesta. Ações itinerantes também são realizadas com divulgação prévia.
Pindamonhangaba
A vacinação é realizada no Cepab (Centro de Proteção e Bem-Estar Animal), de segunda a sexta-feira. A prefeitura mantém cronograma itinerante em áreas rurais conforme a demanda.
Litoral Norte
Caraguatatuba: O atendimento ocorre no CCZ - rua Ministro Dílson Funaro, nº115, Jardim Britânia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
São Sebastião: A vacinação é realizada na unidade da Enseada (Costa Norte). Na Costa Sul, o serviço é disponibilizado em escalas semanais nas Regionais de Saúde.
Ubatuba: A vacinação antirrábica de rotina é realizada no CCZ, na Rua Thomaz Galhardo, nº 1172, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Ilhabela: O município oferece a vacina no CRA (Centro de Referência Animal), na Barra Velha. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Orientações Gerais
Para a vacinação, os animais devem ter idade mínima de quatro meses e estar em boas condições de saúde.
Recomenda-se a apresentação da carteira de vacinação. O uso de coleira e guia é obrigatório para cães, enquanto gatos devem ser transportados em caixas apropriadas para evitar fugas.