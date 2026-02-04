Cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte mantêm postos de vacinação antirrábica para cães e gatos nesta semana.

O serviço é oferecido em unidades fixas e por meio de ações itinerantes em bairros específicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Taubaté