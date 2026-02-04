O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo entregou a Taubaté, por meio da Defesa Civil e do Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté), uma carga de donativos.

Os itens serão distribuídos entre as famílias afetadas pelas chuvas do último domingo (1º).

