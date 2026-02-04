O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo entregou a Taubaté, por meio da Defesa Civil e do Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté), uma carga de donativos.
Os itens serão distribuídos entre as famílias afetadas pelas chuvas do último domingo (1º).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As doações chegaram na terça-feira (3) e incluem rações para animais, cobertores, água mineral, calçados, brinquedos e produtos de higiene e limpeza.
Uma primeira remessa de materiais já havia sido enviada ao município na segunda-feira (2). O Fussta é o órgão responsável pela triagem e distribuição.
Doações
O Fundo Social arrecada móveis e eletrodomésticos, como geladeiras, fogões, armários e sofás.
Além disso, são necessários colchões, itens de higiene e limpeza.
Quem quiser contribuir pode entregar doações na sede do Fussta, na Estrada do Pinhão, nº 243, no Santa Fé.
Entregas de gêneros alimentícios podem ser feitas no Banco de Alimentos, na rua Pasqua Scalzoto Pastorelli, nº 70, no Jardim das Nações.